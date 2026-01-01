https://1prime.ru/20260101/gost-866125505.html

В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов

В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу. Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий. Минпромторг РФ в декабре сообщал, что документы разрабатывались совместно с техническим комитетом по стандартизации "Робототехника" и подкомитетом "Промышленная робототехника" при поддержке Минпромторга, Росстандарта и института стандартизации. Стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления.

