В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов
Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T03:16+0300
2026-01-01T03:16+0300
2026-01-01T03:49+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу. Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий. Минпромторг РФ в декабре сообщал, что документы разрабатывались совместно с техническим комитетом по стандартизации "Робототехника" и подкомитетом "Промышленная робототехника" при поддержке Минпромторга, Росстандарта и института стандартизации. Стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления.
