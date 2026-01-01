Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/gost-866125505.html
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов
Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T03:16+0300
2026-01-01T03:49+0300
россия
промышленность
рф
минпромторг
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866125505.jpg?1767228579
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу. Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий. Минпромторг РФ в декабре сообщал, что документы разрабатывались совместно с техническим комитетом по стандартизации "Робототехника" и подкомитетом "Промышленная робототехника" при поддержке Минпромторга, Росстандарта и института стандартизации. Стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, минпромторг, росстандарт
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Минпромторг, Росстандарт
03:16 01.01.2026 (обновлено: 03:49 01.01.2026)
 
В России вступил в силу ГОСТ для внедрения промышленных роботов

Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов вступил в силу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу.
Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий.
Минпромторг РФ в декабре сообщал, что документы разрабатывались совместно с техническим комитетом по стандартизации "Робототехника" и подкомитетом "Промышленная робототехника" при поддержке Минпромторга, Росстандарта и института стандартизации. Стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления.
 
РОССИЯПромышленностьРФМинпромторгРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала