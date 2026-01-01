https://1prime.ru/20260101/ice-866133094.html

Цены на газ в Европе по итогам года выросли почти на девять процентов

Цены на газ в Европе по итогам года выросли почти на девять процентов

энергетика

газ

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам 2025 года выросли на 8,9%, превысив 420 долларов за тысячу кубометров, выяснило РИА Новости, изучив данные лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших – на следующий месяц – газовых фьючерсов на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах с 2 января (первый день торгов в прошлом году) по 31 декабря 2025 года составила 421,6 доллара за тысячу кубометров. Это на 8,9% выше показателя за 2024 год. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

