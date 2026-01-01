Россиянам рассказали, во что инвестировать в 2026 году

https://1prime.ru/20260101/investitsii-866048895.html

МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Изменение инвестиционных предпочтений в 2026 году будет в первую очередь зависеть от макроэкономических параметров и регуляторной политики. Ключевым фактором станет динамика ключевой ставки Банка России: ее снижение может спровоцировать новый приток средств на фондовый рынок, в первую очередь в акции, в поисках более высокой доходности, чем по депозитам, рассказал агентству "Прайм" Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.По его словам, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов "дружественных" юрисдикций станут важным драйвером для поиска новых, более эффективных инструментов хеджирования валютных рисков."Например, несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями", - советует он.Второе важное направление – облигации. В условиях повышенной волатильности фондового рынка государственные и корпоративные облигации могут предложить более стабильную доходность. Особенно стоит рассмотреть облигации с фиксированной процентной ставкой, которые могут защитить от инфляции. Инвестирование в облигации также подходит тем, кто хочет минимизировать риски и получить предсказуемый доход.Инвестиции в золото и другие драгоценные металлы также могут быть актуальными в условиях нестабильности. Золото традиционно рассматривается как "безопасная гавань" в периоды экономических кризисов и инфляции, заключил Алексей Лоссан.

