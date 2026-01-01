В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов

https://1prime.ru/20260101/kaliningrad-866122531.html
КАЛИНИНГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн – табло аэропорта "Храброво".
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду.
По данным онлайн – табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет – один рейс из Уфы.
"За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
