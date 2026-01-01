https://1prime.ru/20260101/kaliningrad-866122531.html

В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов

В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов - 01.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов

Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены,... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T00:27+0300

2026-01-01T00:27+0300

2026-01-01T00:27+0300

бизнес

калининград

москва

санкт-петербург

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866122531.jpg?1767216440

КАЛИНИНГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн – табло аэропорта "Храброво". Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду. По данным онлайн – табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет – один рейс из Уфы. "За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".

калининград

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калининград, москва, санкт-петербург, мчс