В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов - 01.01.2026
В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов
В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов - 01.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов
Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:27+0300
2026-01-01T00:27+0300
бизнес
калининград
москва
санкт-петербург
мчс
КАЛИНИНГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн – табло аэропорта "Храброво". Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду. По данным онлайн – табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет – один рейс из Уфы. "За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
калининград
москва
санкт-петербург
бизнес, калининград, москва, санкт-петербург, мчс
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЧС
00:27 01.01.2026
 
В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов

В аэропорту Калининграда стабилизировалась ситуация с задержками рейсов

КАЛИНИНГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн – табло аэропорта "Храброво".
Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду.
По данным онлайн – табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет – один рейс из Уфы.
"За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются", - говорится в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
 
