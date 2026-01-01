Каллас устроила истерику из-за России
Каллас обвинила Москву в повреждении кабелей в Балтийском море
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас снова обвинила Россию в причастности к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море.
"Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа", — написала она в соцсети X.
Не предоставив доказательств, Каллас утверждает, что с начала украинского конфликта наблюдается "четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море со стороны России".
В среду финские правоохранительные органы задержали судно, предположительно повредившее подводный кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином. Согласно газете Helsingin Sanomat, это судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин, направлялось из России в Израиль.
Власти рассматривают этот инцидент как причинение тяжкого ущерба и вмешательство в работу коммуникаций. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, повреждено было два кабеля, включая шведской компании Arelion.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее говорил, что череда странных происшествий с подводными кабелями и инциденты с участием российских судов свидетельствуют о серьезных намерениях Запада повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.
Обвинения Москвы в причастности к подобным случаям направлены на то, чтобы помешать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.