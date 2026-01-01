Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн оценил присоединение Курской АЭС-2 к российской энергосистеме - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260101/khinshteyn-866135441.html
Хинштейн оценил присоединение Курской АЭС-2 к российской энергосистеме
Хинштейн оценил присоединение Курской АЭС-2 к российской энергосистеме - 01.01.2026, ПРАЙМ
Хинштейн оценил присоединение Курской АЭС-2 к российской энергосистеме
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подключенная в среду к российской энергосистеме Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T17:23+0300
2026-01-01T17:23+0300
энергетика
россия
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850951904_0:186:3027:1889_1920x0_80_0_0_a0edf36077b9880aef03fe3925676b3b.jpg
КУРСК, 1 янв – ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подключенная в среду к российской энергосистеме Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности, а реализация аналогичных проектов позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны. Ранее сообщалось, что новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год. "Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу, его подключили к российской энергосистеме. Пока вся страна встречала Новый год, курские атомщики вели пуско-наладочные работы. И успешно справились с поставленной задачей. Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности. Реализация проектов, аналогичных проекту ВВЭР-ТОИ, позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны", – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, глава региона поблагодарил команду атомщиков за эту работу.
https://1prime.ru/20251230/aes-866079854.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850951904_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e48ce6aa740bff16ee474b063014b073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр хинштейн
Энергетика, РОССИЯ, Александр Хинштейн
17:23 01.01.2026
 
Хинштейн оценил присоединение Курской АЭС-2 к российской энергосистеме

Хинштейн: Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Курская АЭС в Курчатове. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КУРСК, 1 янв – ПРАЙМ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что подключенная в среду к российской энергосистеме Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности, а реализация аналогичных проектов позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны.
Ранее сообщалось, что новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.
"Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу, его подключили к российской энергосистеме. Пока вся страна встречала Новый год, курские атомщики вели пуско-наладочные работы. И успешно справились с поставленной задачей. Курская АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности. Реализация проектов, аналогичных проекту ВВЭР-ТОИ, позволит обеспечить надёжность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны", – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава региона поблагодарил команду атомщиков за эту работу.
Билибинская АЭС на Чукотке - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Чукотке полностью остановили Билибинскую АЭС
30 декабря 2025, 12:49
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Хинштейн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала