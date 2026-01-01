Матвиенко рассказала о социальных законах, вступающих в силу с 1 января

https://1prime.ru/20260101/matvienko-866130247.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Законы, направленные на социальную защиту семей с детьми, вступают в силу с 1 января: это налоговые льготы и меры поддержки женщин, получивших звание "Мать-героиня", сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Я бы хотела... сказать о тех законах, которые направлены на усиление социальной защиты многодетных семей. Мы внесли изменения в Налоговый кодекс, с 1 января теперь не будет платить налоги с выплат сотрудник в связи с рождением ребенка - до миллиона рублей. Раньше это было всего лишь 50 тысяч", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, в соответствии с новыми законами была изменена методика расчета страхового стажа родителям многодетных семей. "Одному из родителей существенно будут увеличены пенсии, потому что это важно, воспитание детей - это тоже большой труд", - отметила спикер Совфеда. Матвиенко добавила, что женщины, получившие звание "Мать-героиня", с 1 января будут получать большой пакет социальных мер поддержки. "За их такой очень важный и личный, государственный, я бы сказала, труд, будут получать широкий пакет поддержки, приравненный к Героям Труда", - отметила сенатор. Ранее российский парламент принял пакет законов, предоставляющих социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более десяти детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
