https://1prime.ru/20260101/mechtallion-866134116.html
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи
Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T16:14+0300
2026-01-01T16:14+0300
2026-01-01T16:14+0300
бизнес
россия
рф
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857778597_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e1ef59e049c3ea6159e2a67e5ded01de.jpg
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы. При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей. Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.
https://1prime.ru/20251211/stoloto-865426833.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857778597_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_1f1e2d24c94ebd49ce9eb21d6b329688.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи
Новогодняя лотерея "Мечталлион" сделала 66 россиян миллионерами
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге
и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы.
При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей.
Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки