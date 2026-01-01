Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
рф
санкт-петербург
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы. При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей. Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.
бизнес, россия, рф, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:14 01.01.2026
 
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи

Новогодняя лотерея "Мечталлион" сделала 66 россиян миллионерами

© ФотоБилет Мечталлион
Билет Мечталлион - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Билет Мечталлион. Архивное фото
© Фото
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы.
При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей.
Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.
Пункт продажи лотерейных билетов - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки
11 декабря 2025, 08:22
 
БизнесРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
