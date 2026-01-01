В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи

https://1prime.ru/20260101/mechtallion-866134116.html

МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Новогодняя лотерея "Мечталлион", в рамках которой разыгрывалось в общей сложности более 1,5 миллиардов рублей, сделала 66 россиянин миллионерами, два из них стали мультимиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Общий призовой фонд новогоднего тиража превысил 1,5 миллиарда рублей. Билеты новогоднего тиража, купленные в Санкт-Петербурге и Томской области, выиграли более 58 миллионов рублей каждый", - рассказали организаторы. При этом ещё 64 россиянина стали миллионерами: один из них выиграл 2 миллиона рублей, а 63 человека – по 1 миллиону рублей. Отмечается, что новогодний розыгрыш был самым крупным в истории "Национальной лотереи" и по всей стране появилось более 10 миллионов победителей во всех категориях выигрышей.

