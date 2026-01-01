Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год - 01.01.2026, ПРАЙМ
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год - 01.01.2026, ПРАЙМ
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Соответствующий закон вступил в силу. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. "Стоит отметить, что механизм параллельного импорта был введен как временная антикризисная мера, и его дальнейшее применение будет зависеть как от отечественного промышленного потенциала так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции", - пояснили РИА Новости в Минпромторге РФ. В ведомстве добавили, что с мая 2022 года Минпромторг фиксирует снижение объемов параллельного импорта, это же подтверждается данными ФТС РФ. "Если в начале действия механизма объем импорта в среднем составлял 4 миллиарда долларов в месяц, то в 2025 он в среднем снизился до 2 миллиардов долларов в месяц. Такая динамика отражает, в том числе успешную адаптацию экономики к санкционному давлению, рост отечественного производства и увеличение поставок продуктов-аналогов из дружественных стран", - подчеркнули в Минпромторге РФ. В связи с этим министерство продолжает работу по оптимизации перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту. Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей или производителей из дружественных стран. Ранее Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что ведомством ведется работа по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует режим параллельного импорта. Так, предлагается учитывать в перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, также номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки.
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, ФТС, ФТС России
00:58 01.01.2026
 
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год

Механизм параллельного импорта в России продлили на 2026 год

Заголовок открываемого материала