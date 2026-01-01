https://1prime.ru/20260101/minselhoz-866126414.html

Минсельхоз установил минимальную цену за пачку сигарет

Минимальная цена за пачку сигарет в России в 2026 году составит 153 рубля, соответствующий документ Минсельхоза РФ вступил в силу 1 января 2026 года. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T05:17+0300

экономика

рф

минсельхоз

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальная цена за пачку сигарет в России в 2026 году составит 153 рубля, соответствующий документ Минсельхоза РФ вступил в силу 1 января 2026 года. Министерством сельского хозяйства рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 153 рублей на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Расчет стоимости основан на минимальном значении ставки акциза на пачку сигарет с 1 января 2026 года, ставке налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающем коэффициенте. Кроме того, установлена минимальная цена за 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет в картридже (капсуле) в размере 90 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Стоимость 1 миллилитра жидкости для электронных сигарет во флаконе составляет 72 рубля, в одноразовом устройстве - 120 рублей. Минимальная цена за 1 грамм бестабачных смесей для нагревания в упаковках массой не более 125 граммов составляет 3 рубля. Для смесей в упаковках массой более 125 грамм стоимость составляет 2 рубля. Минимальная цена за 1 грамм продукции с нагреваемым табаком в 2026 году составляет не менее 24 рублей. Единая минимальная цена - цена, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены для табачной продукции.

рф

2026

