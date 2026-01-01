https://1prime.ru/20260101/mishustin-866124188.html
Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав, чтобы 2026 год стал успешным для России.
"Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и светлым Рождеством! Эти праздники наполняют сердца теплом и добротой. Они объединяют нас общими чувствами – счастьем и вдохновением. В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Мишустин пожелал россиянам и их близким счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания.
