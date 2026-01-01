https://1prime.ru/20260101/mishustin-866124188.html

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством - 01.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав, чтобы 2026 год стал успешным для России. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T01:01+0300

2026-01-01T01:01+0300

2026-01-01T01:01+0300

россия

экономика

общество

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866124188.jpg?1767218471

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав, чтобы 2026 год стал успешным для России. "Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и светлым Рождеством! Эти праздники наполняют сердца теплом и добротой. Они объединяют нас общими чувствами – счастьем и вдохновением. В кругу семьи мы строим планы на будущее. Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперёд", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. Мишустин пожелал россиянам и их близким счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, михаил мишустин