Дед Мороз на своих санях прибыл в Калининградскую область
Дед Мороз на своих санях прибыл в Калининградскую область - 01.01.2026, ПРАЙМ
Дед Мороз на своих санях прибыл в Калининградскую область
Дед Мороз на своих сказочных санях прибыл в самый западный регион России - Калининградскую область, следует из интерактивной карты Росавиации. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T01:22+0300
2026-01-01T01:22+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дед Мороз на своих сказочных санях прибыл в самый западный регион России - Калининградскую область, следует из интерактивной карты Росавиации. Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России, и в течение дня пролетели через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации. Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
01:22 01.01.2026
 
Дед Мороз на своих санях прибыл в Калининградскую область

Дед Мороз на своих сказочных санях прибыл в Калининградскую область

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дед Мороз на своих сказочных санях прибыл в самый западный регион России - Калининградскую область, следует из интерактивной карты Росавиации.
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России, и в течение дня пролетели через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
 
