В Москве скорректировали стоимость перемещения и хранения автомобилей

В Москве скорректировали стоимость перемещения и хранения автомобилей - 01.01.2026, ПРАЙМ

В Москве скорректировали стоимость перемещения и хранения автомобилей

01.01.2026

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве скорректирована с 1 января 2026 года. Так, в 2026 году стоимость перемещения автомобиля составит от 8500 до 71 182 рублей (ТС свыше 4 тонн), хранение автомобиля обойдется водителю от 1360 до 3040 рублей. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств осталась ниже фактических затрат города на эвакуацию. Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

