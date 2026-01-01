Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260101/moskva-866122994.html
В Москве скорректировали стоимость перемещения и хранения автомобилей
2026-01-01T00:27+0300
2026-01-01T00:27+0300
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве скорректирована с 1 января 2026 года. Так, в 2026 году стоимость перемещения автомобиля составит от 8500 до 71 182 рублей (ТС свыше 4 тонн), хранение автомобиля обойдется водителю от 1360 до 3040 рублей. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств осталась ниже фактических затрат города на эвакуацию. Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
москва
2026
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
00:27 01.01.2026
 
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве скорректирована с 1 января 2026 года.
Так, в 2026 году стоимость перемещения автомобиля составит от 8500 до 71 182 рублей (ТС свыше 4 тонн), хранение автомобиля обойдется водителю от 1360 до 3040 рублей.
Стоимость перемещения и хранения транспортных средств осталась ниже фактических затрат города на эвакуацию. Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
 
Заголовок открываемого материала