В Москве открыли движение в районе Кремля
В Москве открыли движение в районе Кремля
2026-01-01T00:55+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Движение на улицах Ильинка, Варварка, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных и Большом Москворецком мосту открыто, сообщили в столичном дептрансе.
Ранее в ведомстве предупреждали о перекрытии движения в районе Кремля с 23.30 до 00.10 по московскому времени.
"Движение открыто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
