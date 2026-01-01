Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву - 01.01.2026
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву - 01.01.2026, ПРАЙМ
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву
Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с... | 01.01.2026
2026-01-01T20:18+0300
2026-01-01T20:18+0300
общество
россия
крым
москва
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с федеральным центром, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей и беременная женщина. "Мы сейчас находимся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Кому необходимо будет, все больные будут, во-первых, проконсультированы с федеральным центром. По результатам проведенных консультативных телемедицинских консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации", - сказал Натаров журналистам в ответ на вопрос, возможен ли перевод пациентов в Москву. По его словам, власти Крыма также ожидают поступление новых пострадавших из Херсонской области.
общество , россия, крым, москва, херсонская область, всу
Общество , РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, Херсонская область, ВСУ
20:18 01.01.2026
 
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву

Минздрав Крыма: вопрос об эвакуации в Москву пострадавших в Хорлах решится позже

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с федеральным центром, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей и беременная женщина.
"Мы сейчас находимся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Кому необходимо будет, все больные будут, во-первых, проконсультированы с федеральным центром. По результатам проведенных консультативных телемедицинских консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации", - сказал Натаров журналистам в ответ на вопрос, возможен ли перевод пациентов в Москву.
По его словам, власти Крыма также ожидают поступление новых пострадавших из Херсонской области.
Киев решил отыграться на мирных жителях, заявили в МИД России
ОбществоРОССИЯКРЫММОСКВАХерсонская областьВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала