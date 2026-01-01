https://1prime.ru/20260101/moskva-866141542.html

Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву

Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву - 01.01.2026, ПРАЙМ

Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву

Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T20:18+0300

2026-01-01T20:18+0300

2026-01-01T20:18+0300

общество

россия

крым

москва

херсонская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с федеральным центром, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей и беременная женщина. "Мы сейчас находимся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Кому необходимо будет, все больные будут, во-первых, проконсультированы с федеральным центром. По результатам проведенных консультативных телемедицинских консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации", - сказал Натаров журналистам в ответ на вопрос, возможен ли перевод пациентов в Москву. По его словам, власти Крыма также ожидают поступление новых пострадавших из Херсонской области.

https://1prime.ru/20260101/ukraina-866137093.html

крым

москва

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, крым, москва, херсонская область, всу