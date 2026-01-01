https://1prime.ru/20260101/moskva-866141542.html
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву - 01.01.2026, ПРАЙМ
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву
Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T20:18+0300
2026-01-01T20:18+0300
2026-01-01T20:18+0300
общество
россия
крым
москва
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Вопрос о медицинской эвакуации в Москву из Крыма пострадавших после атаки ВСУ в Херсонской области будет решаться после телемедицинских консультаций с федеральным центром, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей и беременная женщина. "Мы сейчас находимся на первичном этапе оказания медицинской помощи. Кому необходимо будет, все больные будут, во-первых, проконсультированы с федеральным центром. По результатам проведенных консультативных телемедицинских консультаций будет решаться вопрос о медицинской эвакуации", - сказал Натаров журналистам в ответ на вопрос, возможен ли перевод пациентов в Москву. По его словам, власти Крыма также ожидают поступление новых пострадавших из Херсонской области.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866137093.html
крым
москва
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9f2f0c6ebca46ff3c75ac992c4570d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, крым, москва, херсонская область, всу
Общество , РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, Херсонская область, ВСУ
Пострадавших в Херсонской области могут эвакуировать в Москву
Минздрав Крыма: вопрос об эвакуации в Москву пострадавших в Хорлах решится позже