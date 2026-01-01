Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств - 01.01.2026
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
2026-01-01T15:01+0300
2026-01-01T15:01+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Мошенники с сайтов знакомств начали красть деньги у россиян под предлогом возврата денег за билеты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из материалов, злоумышленники знакомятся с жертвой на сайте знакомств. Затем мошенники предлагают потерпевшему пойти на свидание в театр и присылают ссылку на оплату билетов. После того, как жертва оплачивает покупку, деньги списываются, но билеты так и не поступают на почту. В МВД добавили, что далее мошенники под видом сотрудников службы поддержки убеждают жертву, что для оформления возврата средств необходимо перевести еще больше денег.
15:01 01.01.2026
 
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Мошенники с сайтов знакомств начали красть деньги у россиян под предлогом возврата денег за билеты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, злоумышленники знакомятся с жертвой на сайте знакомств. Затем мошенники предлагают потерпевшему пойти на свидание в театр и присылают ссылку на оплату билетов. После того, как жертва оплачивает покупку, деньги списываются, но билеты так и не поступают на почту.
В МВД добавили, что далее мошенники под видом сотрудников службы поддержки убеждают жертву, что для оформления возврата средств необходимо перевести еще больше денег.
Мужчина со смартфоном в метро - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс"
25 декабря 2025, 08:43
 
