https://1prime.ru/20260101/nabor-866123258.html
Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам
Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам - 01.01.2026, ПРАЙМ
Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам
Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом с 1 января 2026 года передан частным агентствам занятости в стране в соответствии с... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:33+0300
2026-01-01T00:33+0300
2026-01-01T00:33+0300
экономика
узбекистан
рф
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123258.jpg?1767216823
ТАШКЕНТ, 1 янв – ПРАЙМ. Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом с 1 января 2026 года передан частным агентствам занятости в стране в соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, принятым еще в октябре 2024 года.
ОРГНАБОР - ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ
В октябре 2024 года Мирзиёев своим указом образовал агентство миграции при кабмине Узбекистана на базе агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности республики. Этим же документом функции агентства, связанные с организованным отбором, отправкой и трудоустройством граждан за рубежом, до 1 января 2026 года поэтапно передавались частным агентствам занятости.
В документе указано, что такое решение было принято в целях увеличения предложений на рынке услуг по трудоустройству за рубежом, а также расширения участия частного сектора в данном направлении.
В частности, с 1 декабря 2024 года заработал новый порядок: все предложения о трудоустройстве за рубежом, которые поступают в агентство миграции Узбекистана от иностранных работодателей и рекрутинговых компаний, стали распределять между частными агентствами занятости через открытый конкурс.
По данным агентства миграции, в Узбекистане в конце 2025 года действовало 40 частных агентств занятости, имеющих лицензию на оргнабор сограждан для работы за рубежом. В октябре директор агентства Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках оргнабора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек.
По официальным данным узбекской стороны, общее число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ
В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что вместе с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства.
В ноябре в Узбекистане вступили в силу поправки в закон "О частных агентствах занятости", которые предоставили агентствам право организовывать курсы профессиональной подготовки и иностранных языков для соискателей работы за границей, привлекать иностранных работодателей для заявок на оргнабор.
Власти Узбекистана также предлагают возобновить "пилотный проект" по оргнабору на работу в Россию, действовавший в период пандемии коронавируса - с оформлением ряда разрешительных документов на территории республики. Речь идёт о медицинском осмотре, сдаче экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов, открытия центров по изучению языка, истории и законодательства РФ, привлечения российских педагогов и мастеров производственного обучения к подготовке кадров в системе профессионального образования в Узбекистане.
узбекистан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, рф, шавкат мирзиеев, владимир путин
Экономика, УЗБЕКИСТАН, РФ, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам
Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам
ТАШКЕНТ, 1 янв – ПРАЙМ. Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом с 1 января 2026 года передан частным агентствам занятости в стране в соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, принятым еще в октябре 2024 года.
ОРГНАБОР - ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ
В октябре 2024 года Мирзиёев своим указом образовал агентство миграции при кабмине Узбекистана на базе агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности республики. Этим же документом функции агентства, связанные с организованным отбором, отправкой и трудоустройством граждан за рубежом, до 1 января 2026 года поэтапно передавались частным агентствам занятости.
В документе указано, что такое решение было принято в целях увеличения предложений на рынке услуг по трудоустройству за рубежом, а также расширения участия частного сектора в данном направлении.
В частности, с 1 декабря 2024 года заработал новый порядок: все предложения о трудоустройстве за рубежом, которые поступают в агентство миграции Узбекистана от иностранных работодателей и рекрутинговых компаний, стали распределять между частными агентствами занятости через открытый конкурс.
По данным агентства миграции, в Узбекистане в конце 2025 года действовало 40 частных агентств занятости, имеющих лицензию на оргнабор сограждан для работы за рубежом. В октябре директор агентства Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках оргнабора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек.
По официальным данным узбекской стороны, общее число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что вместе с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства.
В ноябре в Узбекистане вступили в силу поправки в закон "О частных агентствах занятости", которые предоставили агентствам право организовывать курсы профессиональной подготовки и иностранных языков для соискателей работы за границей, привлекать иностранных работодателей для заявок на оргнабор.
Власти Узбекистана также предлагают возобновить "пилотный проект" по оргнабору на работу в Россию, действовавший в период пандемии коронавируса - с оформлением ряда разрешительных документов на территории республики. Речь идёт о медицинском осмотре, сдаче экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов, открытия центров по изучению языка, истории и законодательства РФ, привлечения российских педагогов и мастеров производственного обучения к подготовке кадров в системе профессионального образования в Узбекистане.