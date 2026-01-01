https://1prime.ru/20260101/nabor-866123258.html

Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам

Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам - 01.01.2026, ПРАЙМ

Набор граждан Узбекистана для работы за рубежом передан частным агентствам

Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом с 1 января 2026 года передан частным агентствам занятости в стране в соответствии с... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T00:33+0300

2026-01-01T00:33+0300

2026-01-01T00:33+0300

экономика

узбекистан

рф

шавкат мирзиеев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123258.jpg?1767216823

ТАШКЕНТ, 1 янв – ПРАЙМ. Организованный набор граждан Узбекистана для работы за рубежом с 1 января 2026 года передан частным агентствам занятости в стране в соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, принятым еще в октябре 2024 года. ОРГНАБОР - ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ В октябре 2024 года Мирзиёев своим указом образовал агентство миграции при кабмине Узбекистана на базе агентства внешней трудовой миграции при министерстве занятости и сокращения бедности республики. Этим же документом функции агентства, связанные с организованным отбором, отправкой и трудоустройством граждан за рубежом, до 1 января 2026 года поэтапно передавались частным агентствам занятости. В документе указано, что такое решение было принято в целях увеличения предложений на рынке услуг по трудоустройству за рубежом, а также расширения участия частного сектора в данном направлении. В частности, с 1 декабря 2024 года заработал новый порядок: все предложения о трудоустройстве за рубежом, которые поступают в агентство миграции Узбекистана от иностранных работодателей и рекрутинговых компаний, стали распределять между частными агентствами занятости через открытый конкурс. По данным агентства миграции, в Узбекистане в конце 2025 года действовало 40 частных агентств занятости, имеющих лицензию на оргнабор сограждан для работы за рубежом. В октябре директор агентства Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках оргнабора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек. По официальным данным узбекской стороны, общее число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек. ЛОКАЛИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что вместе с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым договорились решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда. Президент РФ пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры, российского законодательства. В ноябре в Узбекистане вступили в силу поправки в закон "О частных агентствах занятости", которые предоставили агентствам право организовывать курсы профессиональной подготовки и иностранных языков для соискателей работы за границей, привлекать иностранных работодателей для заявок на оргнабор. Власти Узбекистана также предлагают возобновить "пилотный проект" по оргнабору на работу в Россию, действовавший в период пандемии коронавируса - с оформлением ряда разрешительных документов на территории республики. Речь идёт о медицинском осмотре, сдаче экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов, открытия центров по изучению языка, истории и законодательства РФ, привлечения российских педагогов и мастеров производственного обучения к подготовке кадров в системе профессионального образования в Узбекистане.

узбекистан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

узбекистан, рф, шавкат мирзиеев, владимир путин