Бюджет станет получать от букмекеров и тотализаторов в 60 раз больше

Бюджет станет получать от букмекеров и тотализаторов в 60 раз больше

2026-01-01T06:17+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Налоговая нагрузка букмекеров с 1 января 2026 года возрастает в 60 раз: установление налога в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами и введение налога на прибыль по ставке 25% может дать бюджету РФ чуть более 60 миллиардов рублей, соответствующий закон вступил в силу. Как пояснял Минфин РФ, новый порядок позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу. Так, если в прошлом году доходы бюджета РФ от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка 1 миллиарда рублей, то теперь доходы ожидаются на уровне чуть более 60 миллиардов рублей, сообщал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Таким образом, налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз. Из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта. Ранее букмекеры платили специальный налог на игорный бизнес, который устанавливали регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Так, ставка налога за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора составляла от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр - от 50 тысяч до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора – от 2,5 миллионов до 3 миллионов, букмекерской конторы - от 9,5 миллионов до 10 миллионов рублей. С 2026 года размер отчислений букмекеров на спорт увеличится с 2% до 2,25% от общего объема принятых ставок, а с 2028 года - до 2,5%.

