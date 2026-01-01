Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Намибия рассмотрит возможность экспорта пива и говядины в Россию - 01.01.2026, ПРАЙМ
Намибия рассмотрит возможность экспорта пива и говядины в Россию
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. "Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ", - сказала дипломат. Кроме того, посол рассказала о том, что Намибия могла бы экспортировать говядину в РФ. "Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины. У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят", - рассказала она.
08:38 01.01.2026
 
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.
"Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ", - сказала дипломат.
Кроме того, посол рассказала о том, что Намибия могла бы экспортировать говядину в РФ.
"Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины. У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят", - рассказала она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Намибии оценили вклад России в индустриализацию страны
20 декабря 2025, 10:18
20 декабря 2025, 10:18
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФНАМИБИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
