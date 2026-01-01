https://1prime.ru/20260101/namibiya--866128176.html

Намибия рассмотрит возможность экспорта пива и говядины в Россию

Намибия рассмотрит возможность экспорта пива и говядины в Россию - 01.01.2026, ПРАЙМ

Намибия рассмотрит возможность экспорта пива и говядины в Россию

Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T08:38+0300

2026-01-01T08:38+0300

2026-01-01T08:38+0300

экономика

бизнес

россия

рф

намибия

https://cdnn.1prime.ru/img/76767/76/767677672_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_d8feec9c80a4ee2fbbdb9bce6fba4bff.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. "Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ", - сказала дипломат. Кроме того, посол рассказала о том, что Намибия могла бы экспортировать говядину в РФ. "Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины. У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят", - рассказала она.

https://1prime.ru/20251220/namibiya-865744264.html

рф

намибия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, намибия