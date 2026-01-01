Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АШХАБАД, 1 янв – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Туркменией в 2025 году вышли на новый уровень, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин. "Могу с уверенностью констатировать, что в 2025 году отношения между Россией и Туркменистаном вышли на новый уровень. Такому результату, безусловно, способствовал внушительный делегационный обмен, солидный пакет подписанных документов и активизация всех направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в новогоднем поздравлении дипломата, текст которого приводит пресс-служба посольства РФ в Туркмении. Волынкин подчеркнул, что уходящий год был примечателен многими памятными историческими датами. "Вместе мы чествовали 80-летие подвига наших предков… Визит 9 мая президента Туркменистана в Москву, участие туркменской роты почетного караула в параде на Красной площади, масштабные празднования Дня Победы в каждом велаяте и городе Туркменистана доказывают глубокое уважение туркменского народа к этой священной для всех нас дате", - подчеркнул российский дипломат. Посол также напомнил, что в 2025 году отмечалось 30-летие провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. "Москва всегда всесторонне поддерживала проводимую Ашхабадом политику позитивного нейтралитета и с глубоким уважением относилась к его осознанному и суверенному выбору. Об этом говорит и недавний визит в Туркменистан президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, прибывшего в Ашхабад для участия в Международном форуме, посвященном данной знаменательной дате", – добавил Волынкин.
01:37 01.01.2026
 
Отношения России и Туркмении в 2025 году вышли на новый уровень

АШХАБАД, 1 янв – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Туркменией в 2025 году вышли на новый уровень, заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.
"Могу с уверенностью констатировать, что в 2025 году отношения между Россией и Туркменистаном вышли на новый уровень. Такому результату, безусловно, способствовал внушительный делегационный обмен, солидный пакет подписанных документов и активизация всех направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в новогоднем поздравлении дипломата, текст которого приводит пресс-служба посольства РФ в Туркмении.
Волынкин подчеркнул, что уходящий год был примечателен многими памятными историческими датами. "Вместе мы чествовали 80-летие подвига наших предков… Визит 9 мая президента Туркменистана в Москву, участие туркменской роты почетного караула в параде на Красной площади, масштабные празднования Дня Победы в каждом велаяте и городе Туркменистана доказывают глубокое уважение туркменского народа к этой священной для всех нас дате", - подчеркнул российский дипломат.
Посол также напомнил, что в 2025 году отмечалось 30-летие провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. "Москва всегда всесторонне поддерживала проводимую Ашхабадом политику позитивного нейтралитета и с глубоким уважением относилась к его осознанному и суверенному выбору. Об этом говорит и недавний визит в Туркменистан президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, прибывшего в Ашхабад для участия в Международном форуме, посвященном данной знаменательной дате", – добавил Волынкин.
 
Заголовок открываемого материала