Пассажир, упавший на пути в московском метро, заплатит компенсацию
2026-01-01T05:32+0300
2026-01-01T05:51+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро из-за невнимательности, выплатить компенсацию за остановку поездов, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, утром 24 ноября 2024 года пассажир спустился на главный путь станции метро, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена. Движение пришлось остановить на 11 минут, и задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется. Пассажир в суде вину признал. Он пояснил, что упал на пути "по собственной невнимательности". Ответчик попросил снизить размер взыскиваемой суммы "Учитывая обстоятельства данного конкретного дела, принимая во внимание, что нарушение, повлекшее убытки для истца, ответчиком допущено по неосторожности, суд счел необходимым уменьшить сумму, подлежащую взысканию… Исковые требования ГУП "Московский метрополитен" о возмещении убытков удовлетворить частично", - говорится в материалах. Решение суда вступило в законную силу.
05:32 01.01.2026 (обновлено: 05:51 01.01.2026)
 
Пассажир, упавший на пути в московском метро, заплатит компенсацию

Суд обязал упавшего на пути в московском метро пассажира выплатить компенсацию

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро из-за невнимательности, выплатить компенсацию за остановку поездов, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, утром 24 ноября 2024 года пассажир спустился на главный путь станции метро, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена. Движение пришлось остановить на 11 минут, и задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется.
Пассажир в суде вину признал. Он пояснил, что упал на пути "по собственной невнимательности". Ответчик попросил снизить размер взыскиваемой суммы
"Учитывая обстоятельства данного конкретного дела, принимая во внимание, что нарушение, повлекшее убытки для истца, ответчиком допущено по неосторожности, суд счел необходимым уменьшить сумму, подлежащую взысканию… Исковые требования ГУП "Московский метрополитен" о возмещении убытков удовлетворить частично", - говорится в материалах.
Решение суда вступило в законную силу.
 
Заголовок открываемого материала