В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте

В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте - 01.01.2026, ПРАЙМ

В Петербурге с 1 января изменится стоимость проезда в транспорте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге по разовому билету с 1 января составит 88 рублей в наземном транспорте, 95 рублей - в метро, при этом поездка по пополняемому электронному билету "Подорожник" обойдется в 65 рублей. "С начала 2026 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга и пригородных электропоездах... Стоимость проезда для гостей города ("гостевой" тариф) в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро - 95 рублей", - говорится в сообщении городского комитета по тарифам. При этом при использовании пополняемой электронной картой "Подорожник", которой, как уточняют в городском тарифном ведомстве, пользуются около 40% пассажиров, проезд в общественном транспорте, включая метро, обойдется в 65 рублей. Столько же с 1 января составит стоимость проезда в электричках в административных границах Петербурга. В Петербурге по-прежнему действует гибкое тарифное меню, предоставляющее право на оплату стоимости проезда со скидкой по отношению к гостевому тарифу (суточные единые билеты на одни, трое и пять суток, а также единый билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы). Также сохраняется система скидок на вторую и последующие поездки наземным городским транспортом при использовании пересадочного тарифа в течение 60 минут. Согласно информации на сайте госучреждения "Организатор перевозок", с августа 2025 года стоимость проезда по "гостевому" тарифу в наземном транспорте составляла 80 рублей, в метро - 86 рублей. При использовании пополняемого электронного проездного билета "Подорожник" поездка в наземном транспорте и метро обходилась в 60 рублей.

