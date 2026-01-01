Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе - 01.01.2026
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе - 01.01.2026, ПРАЙМ
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T16:47+0300
2026-01-01T16:47+0300
мировая экономика
украина
запад
франция
сергей рябков
эммануэль макрон
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным", — написал он.Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о саммите шестого января, в ходе которого будут приняты решения по гарантиям безопасности Украине.Накануне немецкое издание Welt писало, что европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих"Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
мировая экономика, украина, запад, франция, сергей рябков, эммануэль макрон, нато, мид рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Сергей Рябков, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД РФ
16:47 01.01.2026
 
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе

Дизен: европейские лидеры сделают все, чтобы помешать достижению мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным", — написал он.
Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о саммите шестого января, в ходе которого будут приняты решения по гарантиям безопасности Украине.
Накануне немецкое издание Welt писало, что европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих"
Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Мировая экономика УКРАИНА ЗАПАД ФРАНЦИЯ Сергей Рябков Эммануэль Макрон НАТО МИД РФ
 
 
