Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе - 01.01.2026, ПРАЙМ
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен
2026-01-01T16:47+0300
2026-01-01T16:47+0300
2026-01-01T16:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным", — написал он.Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о саммите шестого января, в ходе которого будут приняты решения по гарантиям безопасности Украине.Накануне немецкое издание Welt писало, что европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих"Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе
