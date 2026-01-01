https://1prime.ru/20260101/plan-866134528.html

Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе

Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе - 01.01.2026, ПРАЙМ

Новый план Макрона против России вызвал переполох на Западе

европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T16:47+0300

2026-01-01T16:47+0300

2026-01-01T16:47+0300

мировая экономика

украина

запад

франция

сергей рябков

эммануэль макрон

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным", — написал он.Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о саммите шестого января, в ходе которого будут приняты решения по гарантиям безопасности Украине.Накануне немецкое издание Welt писало, что европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих"Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".

https://1prime.ru/20260101/ataka-866129697.html

украина

запад

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, франция, сергей рябков, эммануэль макрон, нато, мид рф