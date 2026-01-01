https://1prime.ru/20260101/plan-866134664.html

"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России

"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России

Экономическое сближение между США и Россией нанесет еще больший удар по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, сообщает издание American Thinker.

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономическое сближение между США и Россией нанесет еще больший удар по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, сообщает издание American Thinker."Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО", — говорится в публикации.В декабре бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил в интервью РИА Новости, что важно восстановить отношения между Соединенными Штатами и Россией, учитывая отмену санкций против президента Сирии в переходный период.В октябре представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной во время своего визита в США. Дмитриев отметил, что эта встреча демонстрирует, что в Соединенных Штатах есть люди, стремящиеся к диалогу с Россией и заинтересованные в понимании российской точки зрения.

