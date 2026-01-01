Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономическое сближение между США и Россией нанесет еще больший удар по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, сообщает издание American Thinker."Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО", — говорится в публикации.В декабре бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил в интервью РИА Новости, что важно восстановить отношения между Соединенными Штатами и Россией, учитывая отмену санкций против президента Сирии в переходный период.В октябре представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной во время своего визита в США. Дмитриев отметил, что эта встреча демонстрирует, что в Соединенных Штатах есть люди, стремящиеся к диалогу с Россией и заинтересованные в понимании российской точки зрения.
17:00 01.01.2026
 
"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономическое сближение между США и Россией нанесет еще больший удар по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, сообщает издание American Thinker.
"Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО", — говорится в публикации.
В декабре бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил в интервью РИА Новости, что важно восстановить отношения между Соединенными Штатами и Россией, учитывая отмену санкций против президента Сирии в переходный период.
В октябре представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной во время своего визита в США. Дмитриев отметил, что эта встреча демонстрирует, что в Соединенных Штатах есть люди, стремящиеся к диалогу с Россией и заинтересованные в понимании российской точки зрения.
РОССИЯСШАСИРИЯМировая экономикаДональд ТрампНАТОЕСКирилл Дмитриев
 
 
