"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России
"Ударит еще сильнее". В США выступили с инициативой по отношению к России
2026-01-01T17:00+0300
2026-01-01T17:00+0300
2026-01-01T17:00+0300
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Экономическое сближение между США и Россией нанесет еще больший удар по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу, сообщает издание American Thinker."Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО", — говорится в публикации.В декабре бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил в интервью РИА Новости, что важно восстановить отношения между Соединенными Штатами и Россией, учитывая отмену санкций против президента Сирии в переходный период.В октябре представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной во время своего визита в США. Дмитриев отметил, что эта встреча демонстрирует, что в Соединенных Штатах есть люди, стремящиеся к диалогу с Россией и заинтересованные в понимании российской точки зрения.
