В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения

2026-01-01T00:27+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме смогут получить многодетные семьи из Подмосковья с 1 января. Как ранее сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, новая мера поддержки будет распространяться на многодетные семьи, которые воспитывают четырёх и более детей. Он уточнил, что выплата будет предоставляться на каждого ребенка, обучающегося по очной форме впервые. Обучение должно проходить в государственной образовательной организации региона, а перечень специальностей, на которые будет распространяться поддержка, утвердит правительство Московской области. Спикер регионального парламента отметил, что сегодня в Подмосковье проживает порядка 20 тысяч семей, в которых воспитывается свыше четырех детей. Планируется, что ежегодно компенсация затронет около тысячи детей, на эти цели будет запланировано 50 миллионов рублей ежегодно.

2026

