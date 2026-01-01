https://1prime.ru/20260101/podmoskove-866122718.html
В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения
В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения - 01.01.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения
Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме смогут получить многодетные семьи из Подмосковья с 1 января. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:27+0300
2026-01-01T00:27+0300
2026-01-01T00:27+0300
общество
экономика
московская область
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866122718.jpg?1767216446
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме смогут получить многодетные семьи из Подмосковья с 1 января.
Как ранее сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, новая мера поддержки будет распространяться на многодетные семьи, которые воспитывают четырёх и более детей.
Он уточнил, что выплата будет предоставляться на каждого ребенка, обучающегося по очной форме впервые. Обучение должно проходить в государственной образовательной организации региона, а перечень специальностей, на которые будет распространяться поддержка, утвердит правительство Московской области.
Спикер регионального парламента отметил, что сегодня в Подмосковье проживает порядка 20 тысяч семей, в которых воспитывается свыше четырех детей. Планируется, что ежегодно компенсация затронет около тысячи детей, на эти цели будет запланировано 50 миллионов рублей ежегодно.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , московская область, подмосковье
Общество , Экономика, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения
В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 50% от стоимости обучения в колледже
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме смогут получить многодетные семьи из Подмосковья с 1 января.
Как ранее сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, новая мера поддержки будет распространяться на многодетные семьи, которые воспитывают четырёх и более детей.
Он уточнил, что выплата будет предоставляться на каждого ребенка, обучающегося по очной форме впервые. Обучение должно проходить в государственной образовательной организации региона, а перечень специальностей, на которые будет распространяться поддержка, утвердит правительство Московской области.
Спикер регионального парламента отметил, что сегодня в Подмосковье проживает порядка 20 тысяч семей, в которых воспитывается свыше четырех детей. Планируется, что ежегодно компенсация затронет около тысячи детей, на эти цели будет запланировано 50 миллионов рублей ежегодно.