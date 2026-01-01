https://1prime.ru/20260101/podmoskove-866123171.html
Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января
Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января - 01.01.2026, ПРАЙМ
Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января
Прожиточный минимум увеличат на 5% в Подмосковье с 1 января, он составит 20 286 рублей на душу населения. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:30+0300
2026-01-01T00:30+0300
2026-01-01T00:30+0300
экономика
общество
московская область
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123171.jpg?1767216640
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличат на 5% в Подмосковье с 1 января, он составит 20 286 рублей на душу населения.
По данным министерства социального развития Московской области, прожиточный минимум на душу населения составит 20 286 рублей, для трудоспособного населения - 22 112 рублей, для пенсионеров – 17 446 рублей, для детей – 19 677 рублей.
По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, увеличение прожиточного минимума поспособствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии.
В минсоцразвития также рассказали, что в 2026 году в Подмосковье вырастет и размер единого ежемесячного пособия, он составит: 50% - 9838 рублей, 75% - 14 758 рублей и 100% - 19 677 рублей.
Как уточнили в министерстве, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенсии. Такая доплата увеличивает доход пожилых людей до величины прожиточного минимума, который в 2026 году для пенсионеров составит 17 446 рублей.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , московская область, подмосковье
Экономика, Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января увеличат на 5%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличат на 5% в Подмосковье с 1 января, он составит 20 286 рублей на душу населения.
По данным министерства социального развития Московской области, прожиточный минимум на душу населения составит 20 286 рублей, для трудоспособного населения - 22 112 рублей, для пенсионеров – 17 446 рублей, для детей – 19 677 рублей.
По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, увеличение прожиточного минимума поспособствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии.
В минсоцразвития также рассказали, что в 2026 году в Подмосковье вырастет и размер единого ежемесячного пособия, он составит: 50% - 9838 рублей, 75% - 14 758 рублей и 100% - 19 677 рублей.
Как уточнили в министерстве, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенсии. Такая доплата увеличивает доход пожилых людей до величины прожиточного минимума, который в 2026 году для пенсионеров составит 17 446 рублей.