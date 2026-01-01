https://1prime.ru/20260101/podmoskove-866123171.html

Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января

2026-01-01T00:30+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Прожиточный минимум увеличат на 5% в Подмосковье с 1 января, он составит 20 286 рублей на душу населения. По данным министерства социального развития Московской области, прожиточный минимум на душу населения составит 20 286 рублей, для трудоспособного населения - 22 112 рублей, для пенсионеров – 17 446 рублей, для детей – 19 677 рублей. По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, увеличение прожиточного минимума поспособствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии. В минсоцразвития также рассказали, что в 2026 году в Подмосковье вырастет и размер единого ежемесячного пособия, он составит: 50% - 9838 рублей, 75% - 14 758 рублей и 100% - 19 677 рублей. Как уточнили в министерстве, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенсии. Такая доплата увеличивает доход пожилых людей до величины прожиточного минимума, который в 2026 году для пенсионеров составит 17 446 рублей.

