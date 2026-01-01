https://1prime.ru/20260101/podpiska-866128472.html

В России упростят отказ от ненужных платных подписок

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Отказаться от ненужных платных подписок в России станет проще - с 1 марта 2026 года онлайн-сервисы лишатся возможности списывать деньги за продление периода доступа, если клиент отвязал банковскую карту в личном кабинете или иным образом отказался от использования ее реквизитов. Такая норма предусмотрена законом, принятым в октябре прошлого года. Закон запрещает исполнителю услуг использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним. Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ. При этом исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги. Как пояснял член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, сервисам подписок придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейсы. По его словам, это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков - от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту. Нарушение нормы может обернуться административными делами, добавлял депутат, поскольку Роспотребнадзор активно реагирует на массовые жалобы о незаконных списаниях. "Если сервис нарушит закон и продолжит списывать после удаления карты или отказа, потребитель может требовать полный возврат средств. Это может происходить через несколько каналов: претензию к компании, оспаривание через банк (чарджбек), жалобу в Роспотребнадзор или судебное разбирательство. Немаловажно и то, что ответственность сервисов теперь очерчивается намного точнее", - прокомментировал Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

