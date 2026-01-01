https://1prime.ru/20260101/posol-866130116.html

Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии

Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии - 01.01.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии

Товарооборот России и Сербии подвержен влиянию внешних факторов, в том числе в финансовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T11:12+0300

2026-01-01T11:12+0300

2026-01-01T11:12+0300

экономика

россия

финансы

сербия

рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866101173_0:141:2167:1360_1920x0_80_0_0_ccea0b2657cd8ed603770d499b2bab8a.jpg

БЕЛГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Товарооборот России и Сербии подвержен влиянию внешних факторов, в том числе в финансовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Даже какой-то, может быть, (подъем – ред.) незначительный на последнем этапе. До этого этот (2025 - ред.) год не очень хороший, прямо скажу, результат показывал. И наше место тоже могло быть лучше в нашем общем экономическом сотрудничестве и торговле Сербии. Но это связано с непростыми условиями, внешними и санкционными со стороны государств Евросоюза, они окружают Сербию, их не обойдешь, с непростыми финансовыми условиями нашего экономического взаимодействия", - сказал глава российского диппредставительства.

https://1prime.ru/20251231/serbiya-866111301.html

сербия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сербия, рф, ес