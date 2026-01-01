https://1prime.ru/20260101/posol-866130116.html
Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии
2026-01-01T11:12+0300
2026-01-01T11:12+0300
2026-01-01T11:12+0300
экономика
россия
финансы
сербия
рф
ес
БЕЛГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Товарооборот России и Сербии подвержен влиянию внешних факторов, в том числе в финансовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Даже какой-то, может быть, (подъем – ред.) незначительный на последнем этапе. До этого этот (2025 - ред.) год не очень хороший, прямо скажу, результат показывал. И наше место тоже могло быть лучше в нашем общем экономическом сотрудничестве и торговле Сербии. Но это связано с непростыми условиями, внешними и санкционными со стороны государств Евросоюза, они окружают Сербию, их не обойдешь, с непростыми финансовыми условиями нашего экономического взаимодействия", - сказал глава российского диппредставительства.
