Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии
Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии
2026-01-01T11:12+0300
2026-01-01T11:12+0300
БЕЛГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Товарооборот России и Сербии подвержен влиянию внешних факторов, в том числе в финансовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Даже какой-то, может быть, (подъем – ред.) незначительный на последнем этапе. До этого этот (2025 - ред.) год не очень хороший, прямо скажу, результат показывал. И наше место тоже могло быть лучше в нашем общем экономическом сотрудничестве и торговле Сербии. Но это связано с непростыми условиями, внешними и санкционными со стороны государств Евросоюза, они окружают Сербию, их не обойдешь, с непростыми финансовыми условиями нашего экономического взаимодействия", - сказал глава российского диппредставительства.
россия, финансы, сербия, рф, ес
Экономика, РОССИЯ, Финансы, СЕРБИЯ, РФ, ЕС
11:12 01.01.2026
 
Посол рассказал, что влияет на товарооборот России и Сербии

БЕЛГРАД, 1 янв – ПРАЙМ. Товарооборот России и Сербии подвержен влиянию внешних факторов, в том числе в финансовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Даже какой-то, может быть, (подъем – ред.) незначительный на последнем этапе. До этого этот (2025 - ред.) год не очень хороший, прямо скажу, результат показывал. И наше место тоже могло быть лучше в нашем общем экономическом сотрудничестве и торговле Сербии. Но это связано с непростыми условиями, внешними и санкционными со стороны государств Евросоюза, они окружают Сербию, их не обойдешь, с непростыми финансовыми условиями нашего экономического взаимодействия", - сказал глава российского диппредставительства.
