В России продлили кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.
Закон распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни.