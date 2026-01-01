Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продлили кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО - 01.01.2026
В России продлили кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО
Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года. Закон распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО. Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни.
финансы, россия, украина, лнр, запорожская область, росгвардия, мсп
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛНР, Запорожская область, Росгвардия, МСП
14:15 01.01.2026
 
В России продлили кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО

Право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы продлили на 2026 год

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.
Закон распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни.
Никитин поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов СВО
30 декабря 2025, 13:31
 
