"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина
"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина
2026-01-01T13:54+0300
2026-01-01T13:54+0300
2026-01-01T13:55+0300
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Недавняя террористическая атака, организованная киевским режимом на резиденцию президента России, могла бы иметь серьезные последствия, отметил Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы," на платформе X. "Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств. <...> Россия имеет полное право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными, в соответствии с международным правом", — заявил он.В ночью на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все цели были уничтожены силами ПВО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва пересмотрит свою позицию по переговорам с Украиной после этого инцидента. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные провокации Киева подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, однако они не повлияют на диалог между Россией и США, и президенты продолжат сотрудничество. Он также отметил, что военные точно знают, когда и каким образом ответить на атаку Украины. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
