https://1prime.ru/20260101/putin-866132084.html

"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина

"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина

Недавняя террористическая атака, организованная киевским режимом на резиденцию президента России, могла бы иметь серьезные последствия, отметил Армандо Мема,... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T13:54+0300

2026-01-01T13:54+0300

2026-01-01T13:55+0300

россия

украина

запад

великобритания

дмитрий песков

всу

дональд трамп

сергей лавров

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Недавняя террористическая атака, организованная киевским режимом на резиденцию президента России, могла бы иметь серьезные последствия, отметил Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы," на платформе X. "Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств. <...> Россия имеет полное право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными, в соответствии с международным правом", — заявил он.В ночью на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все цели были уничтожены силами ПВО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва пересмотрит свою позицию по переговорам с Украиной после этого инцидента. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные провокации Киева подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, однако они не повлияют на диалог между Россией и США, и президенты продолжат сотрудничество. Он также отметил, что военные точно знают, когда и каким образом ответить на атаку Украины. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.

https://1prime.ru/20260101/ataka-866129697.html

https://1prime.ru/20251231/ataka-866120049.html

украина

запад

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, великобритания, дмитрий песков, всу, дональд трамп, сергей лавров, мид, нато