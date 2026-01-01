Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина - 01.01.2026
"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Недавняя террористическая атака, организованная киевским режимом на резиденцию президента России, могла бы иметь серьезные последствия, отметил Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы," на платформе X. "Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств. &lt;...&gt; Россия имеет полное право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными, в соответствии с международным правом", — заявил он.В ночью на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все цели были уничтожены силами ПВО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва пересмотрит свою позицию по переговорам с Украиной после этого инцидента. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные провокации Киева подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, однако они не повлияют на диалог между Россией и США, и президенты продолжат сотрудничество. Он также отметил, что военные точно знают, когда и каким образом ответить на атаку Украины. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
13:54 01.01.2026 (обновлено: 13:55 01.01.2026)
 
"Имеет право". На Западе сделали заявление об атаке на резиденцию Путина

Мема: нападение на резиденцию Путина могло привести к ядерной войне

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Недавняя террористическая атака, организованная киевским режимом на резиденцию президента России, могла бы иметь серьезные последствия, отметил Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы," на платформе X.
"Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств. <...> Россия имеет полное право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными, в соответствии с международным правом", — заявил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
10:57
В ночью на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все цели были уничтожены силами ПВО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва пересмотрит свою позицию по переговорам с Украиной после этого инцидента.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные провокации Киева подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, однако они не повлияют на диалог между Россией и США, и президенты продолжат сотрудничество. Он также отметил, что военные точно знают, когда и каким образом ответить на атаку Украины.
Американский лидер, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад
Вчера, 21:31
 
