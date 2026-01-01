В России ограничили рекламу "раздолжнителей"

https://1prime.ru/20260101/reklama-866131903.html

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Реклама "раздолжнителей" в России теперь ограничена, таким организациям запрещено давать гарантии освобождения от долгов, кроме того, введено обязательство уведомлять о возможности пройти бесплатную процедуру банкротства и сообщать о негативных последствиях такого шага. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года. По закону реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, пояснял ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. За нарушение требований закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвали "раздолжнителей" "уникальным социально-экономическим явлением, которого нет нигде в мире, кроме России". "Совершено очевидно, что спрос на их услуги возник благодаря агрессивной и навязчивой рекламе, где они обещают избавить россиян от долгов. При этом не сообщая никаких подробностей, условий и последствий, что вводит и вводило граждан в заблуждение", - прокомментировали в пресс-службе ассоциации.

