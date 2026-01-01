Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" в 2025 году стал рекордным

https://1prime.ru/20260101/rekord-866132772.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров, подсчитало РИА Новости. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 декабря прошлого года составили около 18,06 миллиарда кубометров (+8,3% к 2024 году). "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
