Новый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу

Новый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу - 01.01.2026, ПРАЙМ

Новый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу

Новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 начал работу, он подключен к единой энергосистеме России, сообщила в четверг госкорпорация "Росатом". | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T12:07+0300

2026-01-01T12:07+0300

2026-01-01T12:07+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 начал работу, он подключен к единой энергосистеме России, сообщила в четверг госкорпорация "Росатом". "Первый новый энергоблок Курской АЭС-2 подключен к единой энергосистеме России. Инновационный энергоблок с реактором ВВЭР-ТОИ был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт 31 декабря в 12:05 мск", - говорится в сообщении. Ввод энергоблока №1 станции замещения в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год, отмечает "Росатом". Реализация проектов, аналогичных проекту ВВЭР-ТОИ, позволит обеспечить надежность энергоснабжения региона и внести значительный вклад в развитие экономики страны. О начале пусковых операций на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2 в конце декабря 2025 года сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Курская область в прошедшем году не сходила с первых полос газет. Новости в основном носили тревожный характер. Эксплуатация действующей Курской АЭС, сооружение новых энергоблоков происходили в условиях постоянных провокаций и прямых атак со стороны ВСУ. Тем ценнее, что в конце уходящего года первый энергоблок Курской АЭС-2 был впервые включен в энергосистему страны. Так что курских атомщиков можно поздравить и поблагодарить за такой замечательный новогодний подарок, а всю страну - с обретением нового источника чистой энергии", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Президент России Владимир Путин, посещая площадку строительства Курской АЭС-2 в августе 2025 года, назвал стройку впечатляющей, в том числе потому, что она идет, несмотря на сложную обстановку в регионе, и не останавливалось даже в самой напряженной ситуации. Строительство Курской АЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности, подчеркивает "Росатом". Проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое. Проект предусматривает использование сочетания пассивных и активных систем безопасности. В том числе в состав проекта ВВЭР-ТОИ входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) - уникальная российская технология, которая обеспечивает гарантированное управление безопасностью энергоблока. Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Доля Курской атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35%. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий Курской области. Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 – 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего на Курской АЭС-2 предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20%. В составе Курской АЭС в настоящее время энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 - в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

