Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Внуково сняли временные ограничения - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/rosaviatsiya-866142470.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения - 01.01.2026, ПРАЙМ
Во Внуково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T20:45+0300
2026-01-01T20:45+0300
бизнес
аэропорт внуково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_33c4bf1b7addb66e5baaeaaf531e6bf7.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация. "Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260101/samolet-866142332.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75956/07/759560736_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_e5ae161d679b19b670d481cf69ed8170.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, Росавиация
20:45 01.01.2026
 
Во Внуково сняли временные ограничения

Во Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА НовостиАэропорт "Внуково"
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Аэропорт "Внуково" . Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
20:39
 
Бизнесаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала