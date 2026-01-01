https://1prime.ru/20260101/rosfinmonitoring--866131257.html

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и НСПК

01.01.2026

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК, "Мир"), а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). НСПК сейчас осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт. А с сентября 2026 года, согласно принятому в июле закону, НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода. Новый закон позволит Росфинмониторингу безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству. Соответствующая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК по вопросам запроса и получения такой информации, включая сроки и способы предоставления, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.

