"Роскосмос" обязал владельцев частных спутников сообщать о них
"Роскосмос" обязал владельцев частных спутников сообщать о них
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Закон, обязывающий российских собственников и эксплуатантов частных космических спутников информировать госкорпорацию "Роскосмос" об их характеристиках и состоянии, вступает в силу 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что документ обязывает российские организации и граждан - собственников космических объектов, запуски которых только планируются или уже осуществлены, информировать "Роскосмос" об этих объектах, включая их функциональные характеристики и техническое состояние.
Действовать так же теперь будут обязаны и организации, которым собственниками предоставлены права на использование и эксплуатацию таких космических объектов.
Речь идет о космических объектах, регистрируемых в РФ и запускаемых с территории России или иностранных государств, то есть, по сути, с космодрома Байконур в Казахстане. Перечень предоставляемой информации о таких объектах, порядок и сроки ее предоставления будет определять сама госкорпорация.
При этом информация о космических объектах, являющихся государственной собственностью и используемых (эксплуатируемых) Минобороны России или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями, предоставляться "Роскосмосу" не будет.
Прежде, во исполнение международных обязательств РФ, "Роскосмос" вел национальный регистр запускаемых космических объектов совместно с Минобороны и МИД. Сведения из него предоставлялись в ООН в соответствии с конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в космос.
С 2014 года в регистр начали вноситься космические объекты, созданные российскими организациями и запускаемые с территории РФ на коммерческой основе. По состоянию на ноябрь 2024 года в него было внесено порядка 180 подобных объектов, говорила ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Ольга Вилкова.
