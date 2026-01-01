Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/rossija-866121483.html
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:17+0300
2026-01-01T00:17+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866121483.jpg?1767215879
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц. "Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе. Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
00:17 01.01.2026
 
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.
Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала