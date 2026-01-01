https://1prime.ru/20260101/rossija-866121483.html
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:17+0300
2026-01-01T00:17+0300
2026-01-01T00:17+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866121483.jpg?1767215879
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.
Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
Прожиточный минимум на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.
Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.