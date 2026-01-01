https://1prime.ru/20260101/rossija-866121483.html

Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей

экономика

общество

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц. "Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе. Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.

общество