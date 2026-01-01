Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/rossija-866121557.html
В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь
В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь
Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:21+0300
2026-01-01T00:21+0300
экономика
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866121557.jpg?1767216062
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы. "Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 72 403,79 рубля", - говорится в федеральном законе от 28.11.2025 №435-ФЗ. Уточняется, что выплата будет ежегодно индексироваться. "Размер дополнительного материального обеспечения составит 415% размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - свидетельствует федеральный закон от 28.11.2025 №433-ФЗ. Доплата составит 36 500 рублей. Кроме того, россиянки, удостоенные звания, имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин
Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин
00:21 01.01.2026
 
В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь

Новые льготы для женщин-героинь вступят в силу с 1 января 2026 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы.
"Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 72 403,79 рубля", - говорится в федеральном законе от 28.11.2025 №435-ФЗ. Уточняется, что выплата будет ежегодно индексироваться.
"Размер дополнительного материального обеспечения составит 415% размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - свидетельствует федеральный закон от 28.11.2025 №433-ФЗ. Доплата составит 36 500 рублей.
Кроме того, россиянки, удостоенные звания, имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала