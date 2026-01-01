https://1prime.ru/20260101/rossija-866121557.html

В России вступят в силу новые льготы для женщин-мать-героинь

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания "Мать-героиня", вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы. "Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 72 403,79 рубля", - говорится в федеральном законе от 28.11.2025 №435-ФЗ. Уточняется, что выплата будет ежегодно индексироваться. "Размер дополнительного материального обеспечения составит 415% размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - свидетельствует федеральный закон от 28.11.2025 №433-ФЗ. Доплата составит 36 500 рублей. Кроме того, россиянки, удостоенные звания, имеют право на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.

