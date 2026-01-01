Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/rossija-866122790.html
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - 01.01.2026, ПРАЙМ
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:27+0300
2026-01-01T00:27+0300
бизнес
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866122790.jpg?1767216448
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема и мощности двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые ввозят в Россию автомобиль самостоятельно. С 1 декабря 2025 года критерием попадания автомобиля под льготный коэффициент является ограничение мощности двигателя до 160 лошадиных сил. Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники - на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ
00:27 01.01.2026
 
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы

В России с 1 января 2026 года проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема и мощности двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые ввозят в Россию автомобиль самостоятельно. С 1 декабря 2025 года критерием попадания автомобиля под льготный коэффициент является ограничение мощности двигателя до 160 лошадиных сил.
Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники - на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала