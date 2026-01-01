https://1prime.ru/20260101/rossija-866122790.html

В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы

В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - 01.01.2026, ПРАЙМ

В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T00:27+0300

2026-01-01T00:27+0300

2026-01-01T00:27+0300

бизнес

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866122790.jpg?1767216448

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема и мощности двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые ввозят в Россию автомобиль самостоятельно. С 1 декабря 2025 года критерием попадания автомобиля под льготный коэффициент является ограничение мощности двигателя до 160 лошадиных сил. Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники - на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф