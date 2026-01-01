https://1prime.ru/20260101/rossija-866123637.html
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
экономика
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123637.jpg?1767217194
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе.
В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владимир путин
Экономика, Общество , Владимир Путин
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
МРОТ с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе.
В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.