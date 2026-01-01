Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260101/rossija-866123637.html
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей - 01.01.2026, ПРАЙМ
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:39+0300
2026-01-01T00:39+0300
экономика
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123637.jpg?1767217194
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе. В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир путин
Экономика, Общество , Владимир Путин
00:39 01.01.2026
 
МРОТ в России с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей

МРОТ с 1 января 2026 года составит 27 093 тысячи рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе.
В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.
 
ЭкономикаОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала