Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года

01.01.2026

2026-01-01T01:46+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ. Речь идет об информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений, видео, звуков и других электронных сообщений пользователей. Также под хранение попадают данные о самих пользователях. Интернет-сервисы также будут обязаны передавать эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ при необходимости.

