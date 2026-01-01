Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/rossija-866124722.html
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года - 01.01.2026, ПРАЙМ
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T01:46+0300
2026-01-01T01:46+0300
технологии
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866124722.jpg?1767221188
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ. Речь идет об информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений, видео, звуков и других электронных сообщений пользователей. Также под хранение попадают данные о самих пользователях. Интернет-сервисы также будут обязаны передавать эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ при необходимости.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия, рф
Технологии, Общество , РОССИЯ, РФ
01:46 01.01.2026
 
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года

Интернет-сервисы будут хранить данные о действиях пользователей три года вместо одного

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ.
Речь идет об информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений, видео, звуков и других электронных сообщений пользователей. Также под хранение попадают данные о самих пользователях.
Интернет-сервисы также будут обязаны передавать эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ при необходимости.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала