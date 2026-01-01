https://1prime.ru/20260101/rossija-866125161.html

В России проиндексировали акцизы на табачную продукцию

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Акцизы на табачную продукцию в России проиндексированы, в том числе на трубочный, курительный и жевательный табак, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года. Акцизы индексируются на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции. Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого для производства табачной продукции) увеличится с 5183 рублей за килограмм в 2026 году до 5390 рублей в 2027 году, до 5606 рублей - в 2028 году; на сигары - с 351 рубля до 365 и 380 рублей за штуку соответственно; на сигариллы, биди, кретеки - с 4992 рублей до 5192 и 5400 рублей за тысячу штук. Акциз на сигареты и папиросы за этот период с 3278 рублей за тысячу штук +18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 рублей за тысячу штук, вырастет до 3409 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4630 рублей за тысячу штук в 2027 году, и до 3545 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4815 рублей за тысячу штук – в 2028 году. На табак для потребления путем нагревания (изделия с нагреваемым табаком) акциз увеличится с 10 915 рублей за килограмм в 2026 году до 11 352 рублей в 2027 году, до 11 806 рублей - в 2028 году; на жидкости для электронных систем доставки никотина - с 49 до 51 и 53 рублей за миллилитр соответственно. На никотиновое сырье акциз в этот период вырастет с 2,4 рубля до 2,5 и 2,6 рубля за миллиграмм соответственно, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания – с 1030 до 1114 рублей за килограмм.

