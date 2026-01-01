Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260101/rossija-866125572.html
В России с 1 января вступил в силу новый ГОСТ
бизнес
россия
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек, вступил в силу в России с 1 января. Так, на дорогах появятся новые знаки "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Помимо этого, отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Кроме того, с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где разрешена парковка, и о способе постановки автомобиля на стоянку. Обновленный ГОСТ также вводит возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия" в тех местах, где по каким-то причинам нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальт.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
03:16 01.01.2026 (обновлено: 03:49 01.01.2026)
 
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек, вступил в силу в России с 1 января.
Так, на дорогах появятся новые знаки "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Помимо этого, отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток).
Кроме того, с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где разрешена парковка, и о способе постановки автомобиля на стоянку.
Обновленный ГОСТ также вводит возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия" в тех местах, где по каким-то причинам нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальт.
 
