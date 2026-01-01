https://1prime.ru/20260101/rossija-866125572.html

В России с 1 января вступил в силу новый ГОСТ

В России с 1 января вступил в силу новый ГОСТ - 01.01.2026, ПРАЙМ

В России с 1 января вступил в силу новый ГОСТ

ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек, вступил в силу в России с 1 января. | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T03:16+0300

2026-01-01T03:16+0300

2026-01-01T03:49+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866125572.jpg?1767228558

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек, вступил в силу в России с 1 января. Так, на дорогах появятся новые знаки "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Помимо этого, отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Кроме того, с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где разрешена парковка, и о способе постановки автомобиля на стоянку. Обновленный ГОСТ также вводит возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия" в тех местах, где по каким-то причинам нет возможности нанести привычную горизонтальную разметку на асфальт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия