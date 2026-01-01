В России проиндексированы акцизы на алкогольную продукцию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Акцизы на алкогольную продукцию в России с 1 января 2026 года проиндексированы на 2026-2027 годы, а также установлены их ставки на 2028 год, соответствующий закон вступил в силу. Акцизы индексируются на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции. При этом отменяется обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам на такую продукцию. Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% увеличены за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году до 824 рублей, в 2027 году - до 857 рублей, в 2028 году - до 891 рубля. На менее крепкую алкогольную продукцию акциз определен как отношение 165 рублей в 2026 году (172 рубля – в 2027 году, 179 рублей – в 2028 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. На виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, акциз за литр в 2026 году вырос до 51 рубля в 2027 году, до 53 рублей - в 2028 году. На игристые вина, включая российское шампанское, акциз увеличился до 166 и 173 рублей соответственно; на винные и другие напитки, крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом - до 172 и 179 рублей; на другие вина и плодовую алкогольную продукцию - до 154 и 160 рублей. Акциз на сидр, пуаре, медовуху, пиво крепостью свыше 0,5% и до 8,6% включительно и напитки на его основе увеличился в 2026 году до 34 рублей в 2027 году, до 35 рублей - в 2028 году, на более крепкое пиво - с 62 до 64 и 67 рублей, соответственно. На сахаросодержащие напитки акциз с 2026 года составит 11 рублей за литр.
04:17 01.01.2026
 
В России проиндексированы акцизы на алкогольную продукцию

В России с 1 января 2026 года проиндексированы акцизы на алкогольную продукцию

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Акцизы на алкогольную продукцию в России с 1 января 2026 года проиндексированы на 2026-2027 годы, а также установлены их ставки на 2028 год, соответствующий закон вступил в силу.
Акцизы индексируются на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции. При этом отменяется обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам на такую продукцию.
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% увеличены за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году до 824 рублей, в 2027 году - до 857 рублей, в 2028 году - до 891 рубля.
На менее крепкую алкогольную продукцию акциз определен как отношение 165 рублей в 2026 году (172 рубля – в 2027 году, 179 рублей – в 2028 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре.
На виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, акциз за литр в 2026 году вырос до 51 рубля в 2027 году, до 53 рублей - в 2028 году.
На игристые вина, включая российское шампанское, акциз увеличился до 166 и 173 рублей соответственно; на винные и другие напитки, крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом - до 172 и 179 рублей; на другие вина и плодовую алкогольную продукцию - до 154 и 160 рублей.
Акциз на сидр, пуаре, медовуху, пиво крепостью свыше 0,5% и до 8,6% включительно и напитки на его основе увеличился в 2026 году до 34 рублей в 2027 году, до 35 рублей - в 2028 году, на более крепкое пиво - с 62 до 64 и 67 рублей, соответственно.
На сахаросодержащие напитки акциз с 2026 года составит 11 рублей за литр.
 
Заголовок открываемого материала