В России ввели лимит на долю иностранных рабочих на стройках

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Лимит на долю иностранных рабочих на стройках начал действовать в некоторых регионах России с 1 января, теперь там могут работать не больше 50% мигрантов. В августе 2025 года Минтруд предложил снизить в 2026 году долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности, в том числе в строительстве с 80% до 50%. За нарушение квот предусмотрены денежные штрафы, либо временная приостановка деятельности. В итоге правительство утвердило проект постановления, который был представлен ведомством. Нововведение вступило в силу 1 января 2026 года. "Непосредственно в 2026 году влияние снижения квот на мигрантов в строительной отрасли не должно быть существенным, так как основная масса мигрантов в строительной отрасли – это граждане Узбекистана и Таджикистана, которые получают патенты и на которых снижение квот не распространяется. Но в целом в краткосрочной и среднесрочной перспективе сокращение доли мигрантов может осложнить работу строительных компаний", – рассказал РИА Недвижимость президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, отметив, что нововведение может привести к росту кадрового голода на рядовых неквалифицированных позициях. Он также отметил, что негативно это может повлиять еще и на привлечение в Россию рабочих из Индии, если тенденция по уменьшению квот для иностранцев продолжится в следующие годы. По словам Глушкова, доля мигрантов в стройотрасли сейчас в среднем составляет 13-15%. И хотя иностранные рабочие не могут полностью заместить открытые вакансии из-за отсутствия необходимых допусков и недостаточной компетенции, строительные компании сохраняют интерес к их найму. "Привлечение мигрантов играет важную роль – они "гасят" острую потребность в рабочей силе в моменты высокой загрузки подрядных организаций", – объяснил он. Однако введенный лимит по квотам на мигрантов не распространяется на 21 регион России. Например, в регионах с особенно большим объемом строительных работ – в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Херсонской областях, Санкт-Петербурге – квоты отменены, пояснил Глушков. При этом в Дагестане квота определена в 30%, на Камчатке, в Омске, ЯНАО и ХМАО квоты остались на прежнем уровне – 80%, в Астраханской и Магаданской областях – 70%, в Липецкой – 45%, добавил глава НОСТРОЯ.

