Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом - 01.01.2026
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом - 01.01.2026, ПРАЙМ
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира... | 01.01.2026, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, 1 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом. "Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.
00:45 01.01.2026
 
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом

ДОНЕЦК, 1 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.
"Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.
 
Заголовок открываемого материала