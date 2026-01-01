https://1prime.ru/20260101/rossijane-866123718.html
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом - 01.01.2026, ПРАЙМ
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:45+0300
2026-01-01T00:45+0300
2026-01-01T00:45+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123718.jpg?1767217557
ДОНЕЦК, 1 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.
"Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Стрелок с позывным "Ёжик" поздравил военнослужащих с Новым годом
ДОНЕЦК, 1 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.
"Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.