https://1prime.ru/20260101/rossijane-866123718.html

Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом

Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом - 01.01.2026, ПРАЙМ

Военные 114-й гвардейской бригады группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом

Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T00:45+0300

2026-01-01T00:45+0300

2026-01-01T00:45+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123718.jpg?1767217557

ДОНЕЦК, 1 янв - ПРАЙМ. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом. "Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия