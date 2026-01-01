Россияне смогут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению

https://1prime.ru/20260101/rossijane-866125407.html

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению. Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max. Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.

2026

