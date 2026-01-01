Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.01.2026
Россияне смогут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению. Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max. Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.
бизнес, россия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
02:46 01.01.2026 (обновлено: 02:50 01.01.2026)
 
Россияне смогут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению

Россияне с 1 января смогут заселиться в гостиницу по водительским правам

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению.
Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение.
Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере.
По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max.
Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.
 
