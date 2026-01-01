https://1prime.ru/20260101/rossijane-866127917.html

Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне теперь смогут поставить в паспорт отметку, содержащую номер записи в Едином регистре сведений о населении (ИД ЕРН), это можно сделать по желанию, услуга оказывается бесплатно. Соответствующий приказ ФНС России вступил в силу с 1 января 2026 года. Так, новая отметка будет размещаться в паспорте в виде штампа налогового органа. Этот номер является уникальным цифровым кодом, который присваивается гражданину при внесении его данных в федеральную систему "Единый регистр сведений о населении". Поставить новую отметку в паспорт не является обязательным, гражданин может это сделать добровольно. Налоговые органы сделают это бесплатно. При этом отметка об ИНН с 1 января больше не будет проставляться в паспортах граждан РФ. Использование новой отметки позволит упростить подтверждение личности и необходимых данных при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав, поясняли ранее в ФНС.

