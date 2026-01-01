Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/rossijane-866127917.html
Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН
Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН - 01.01.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН
Россияне теперь смогут поставить в паспорт отметку, содержащую номер записи в Едином регистре сведений о населении (ИД ЕРН), это можно сделать по желанию,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T07:17+0300
2026-01-01T07:47+0300
общество
россия
рф
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866127917.jpg?1767242863
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне теперь смогут поставить в паспорт отметку, содержащую номер записи в Едином регистре сведений о населении (ИД ЕРН), это можно сделать по желанию, услуга оказывается бесплатно. Соответствующий приказ ФНС России вступил в силу с 1 января 2026 года. Так, новая отметка будет размещаться в паспорте в виде штампа налогового органа. Этот номер является уникальным цифровым кодом, который присваивается гражданину при внесении его данных в федеральную систему "Единый регистр сведений о населении". Поставить новую отметку в паспорт не является обязательным, гражданин может это сделать добровольно. Налоговые органы сделают это бесплатно. При этом отметка об ИНН с 1 января больше не будет проставляться в паспортах граждан РФ. Использование новой отметки позволит упростить подтверждение личности и необходимых данных при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав, поясняли ранее в ФНС.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, фнс россии, фнс
Общество , РОССИЯ, РФ, ФНС России, ФНС
07:17 01.01.2026 (обновлено: 07:47 01.01.2026)
 
Россияне смогут поставить в паспорт отметку об ИД ЕРН

Россияне смогут поставить в паспорт отметку, содержащую номер записи в ЕРН

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россияне теперь смогут поставить в паспорт отметку, содержащую номер записи в Едином регистре сведений о населении (ИД ЕРН), это можно сделать по желанию, услуга оказывается бесплатно. Соответствующий приказ ФНС России вступил в силу с 1 января 2026 года.
Так, новая отметка будет размещаться в паспорте в виде штампа налогового органа. Этот номер является уникальным цифровым кодом, который присваивается гражданину при внесении его данных в федеральную систему "Единый регистр сведений о населении".
Поставить новую отметку в паспорт не является обязательным, гражданин может это сделать добровольно. Налоговые органы сделают это бесплатно.
При этом отметка об ИНН с 1 января больше не будет проставляться в паспортах граждан РФ.
Использование новой отметки позволит упростить подтверждение личности и необходимых данных при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав, поясняли ранее в ФНС.
 
ОбществоРОССИЯРФФНС РоссииФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала