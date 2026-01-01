Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров - 01.01.2026
Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров
Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров - 01.01.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров
Правительство России утвердило размер сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров с 1 января - их величина будет меняться в... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T18:08+0300
2026-01-01T18:08+0300
россия
правительство рф
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило размер сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров с 1 января - их величина будет меняться в зависимости от таможенной стоимости декларируемых товаров, следует из текста постановления кабмина. Так, сборы за ввозимые в РФ товары будут составлять минимум 1231 рубль, если общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает 200 тысяч рублей (включительно). Максимальная величина - 73 860 рублей. В отношении вывозимых товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин, она составит минимум 1067 рублей, максимум - 30 тысяч рублей. Кроме того, постановление разъясняет, каким будет сбор в случае, если таможенная стоимость не определяется и не заявляется: минимум - 9054 рубля, если в декларации не более 50 товаров, максимум - 30 180 рублей.
2026
1920
1920
true
россия, правительство рф
РОССИЯ, Правительство РФ
18:08 01.01.2026
 
Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров

Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров с 1 января

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило размер сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров с 1 января - их величина будет меняться в зависимости от таможенной стоимости декларируемых товаров, следует из текста постановления кабмина.
Так, сборы за ввозимые в РФ товары будут составлять минимум 1231 рубль, если общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает 200 тысяч рублей (включительно). Максимальная величина - 73 860 рублей.
В отношении вывозимых товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин, она составит минимум 1067 рублей, максимум - 30 тысяч рублей.
Кроме того, постановление разъясняет, каким будет сбор в случае, если таможенная стоимость не определяется и не заявляется: минимум - 9054 рубля, если в декларации не более 50 товаров, максимум - 30 180 рублей.
РОССИЯПравительство РФ
 
 
