Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров

Правительство утвердило размер таможенных сборов за выпуск товаров

2026-01-01T18:08+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило размер сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров с 1 января - их величина будет меняться в зависимости от таможенной стоимости декларируемых товаров, следует из текста постановления кабмина. Так, сборы за ввозимые в РФ товары будут составлять минимум 1231 рубль, если общая таможенная стоимость декларируемых товаров не превышает 200 тысяч рублей (включительно). Максимальная величина - 73 860 рублей. В отношении вывозимых товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин, она составит минимум 1067 рублей, максимум - 30 тысяч рублей. Кроме того, постановление разъясняет, каким будет сбор в случае, если таможенная стоимость не определяется и не заявляется: минимум - 9054 рубля, если в декларации не более 50 товаров, максимум - 30 180 рублей.

