Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров - 01.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260101/rossiya-866139072.html
Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров
Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров - 01.01.2026, ПРАЙМ
Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров
Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T19:14+0300
2026-01-01T19:14+0300
россия
сергей лавров
в мире
одкб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. Также важное значение придается развитию силовой компоненты организации, указал министр. "Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", - отметил министр. Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их сотрудничество являются также российскими ориентирами, заявил глава дипведомства. Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также противостояния незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции. "Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве организации", - подчеркнул Лавров.
россия, сергей лавров, в мире, одкб
РОССИЯ, Сергей Лавров, В мире, ОДКБ
19:14 01.01.2026
 
Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров

Лавров: Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений ОДКБ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Также важное значение придается развитию силовой компоненты организации, указал министр.
"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", - отметил министр.
Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их сотрудничество являются также российскими ориентирами, заявил глава дипведомства.
Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также противостояния незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции.
"Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве организации", - подчеркнул Лавров.
РОССИЯСергей ЛавровВ миреОДКБ
 
 
