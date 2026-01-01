https://1prime.ru/20260101/rossiya-866139072.html
Россия сохранит преемственность в развитии ОДКБ, заявил Лавров
2026-01-01T19:14+0300
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Россия во время своего председательства в ОДКБ сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, также считает важным развитие силовой компоненты организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики. С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. Также важное значение придается развитию силовой компоненты организации, указал министр. "Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", - отметил министр. Обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их сотрудничество являются также российскими ориентирами, заявил глава дипведомства. Среди других целей российского председательства он отметил расширение инструментария для совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также противостояния незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции. "Уверены в поддержке наших партнеров в реализации приоритетов российского председательства, готовы к тесной плодотворной работе в 2026 году. Убежден, что совместными усилиями мы выведем сотрудничество в рамках ОДКБ на качественно новый уровень в интересах сохранения и укрепления мира на пространстве организации", - подчеркнул Лавров.
